Institut pour l’égalité hommes-femmes: Corentin de Salle (MR) demande à Ihsane Haouach de retirer son voile ou de s’abstenir de siéger

Le comportement de la commissaire du gouvernement auprès de l’Institut est un « acte de provocation » pour Corentin de Salle, directeur scientifique du centre Jean Gol et administrateur de l’Institut.

Moins d’un mois après la désignation d’Ihsane Haouach, qui porte le voile, en tant que commissaire du gouvernement auprès de l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes, le MR remonte au créneau. Pour les libéraux, la nomination d’Ihsane Haouach, diplômée avec grande distinction de l’école Solvay, ne passe toujours pas.

Selon La Libre Belgique, Corentin de Salle, le directeur scientifique du centre d’études du MR, est intervenu ce mercredi après-midi lors du conseil d’administration de l’Institut. L’administrateur aurait expliqué, dès le début de la séance, et « au nom du MR », qu’il avait un « réel problème à ce qu’elle assiste voilée au CA. » Et lui demandant dans la foulée de ne pas porter son foulard lors de sa participation au CA. Ou de s’abstenir d’y siéger. Et qualifiant au passage son comportement d’un « acte de provocation ».