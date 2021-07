L'Awex revoit son fonctionnement face à "un environnement très mouvant" (PRESS)

Le premier pilier de cette refonte se concentre autour de la simplification d'une série de missions de l'Awex dont les incitants financiers (7,5 millions d'euros par an). "La crise nous a montré que nous devons accélérer la digitalisation et permettre un traitement plus rapide des dossiers de demandes d'incitants pour les entreprises. Cela va s'accompagner d'une nouvelle réforme. Elle est sur la table du gouvernement, dans le cadre du plan de relance avec une augmentation des moyens pour les entreprises", pointe la patronne de l'Awex.

L'autre grand chantier touche à la création d'un département sectoriel -14 experts sectoriels qui travailleront en binôme - qui supplantera, à certains moments, la vision trop géographique de l'Awex. "On ne pouvait plus se contenter d'un discours généraliste. L'approche sectorielle va nous permettre de mieux vendre tout notre écosystème auprès d'investisseurs étrangers, et de dénicher les chaînons manquants de nos filières porteuses", poursuit l'administratrice générale.