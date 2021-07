Voyages: entrée en vigueur du pass sanitaire européen

A partir de ce jeudi 1er juillet et pour les douze prochains mois, ce nouveau certificat au nom délicieusement administratif de « EU Digital COVID Certificate » doit être émis et valable partout dans l’espace européen. Pour se le procurer, ceux qui ont accès aux smartphones passent par l’application CovidSafeBE. Pour ceux qui ont accès à internet, ils peuvent se procurer une copie de ce certificat via les sites de référence, comme masante.be. Enfin, pour les autres, il reste une solution, plus lente, de transmission via courrier postal. Cette partie, visiblement, est au point. Enfin, à quelques détails près.