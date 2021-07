Air Belgium se dote de deux A330neo neufs et mise sur 4 nouvelles destinations en 2022

Après un "bilan terrible" pour une année 2020 marquée par la crise du coronavirus, Air Belgium entrevoit les mois à venir sous de meilleurs auspices. Outre son activité cargo florissante, côté passagers, la compagnie aérienne va en effet se doter de deux avions longs porteurs A330neo flambant neufs. Elle espère pouvoir lancer quatre nouvelles destinations courant 2022, en plus des Antilles françaises, dont les liaisons reprennent ce vendredi, et de l'Île Maurice dès la mi-octobre.

L'année 2020 a été marquée par une importante perte pour l'entreprise basée à Mont-Saint-Guibert (Brabant wallon): 16 millions d'euros et ce "malgré toute une gymnastique" pour essayer de limiter les dégâts, a expliqué son CEO Niky Terzakis dans un entretien avec l'agence Belga. Air Belgium ne s'attend en outre pas à repasser dans le vert en 2021 mais la perte sera toutefois nettement moindre, avant de repasser en boni courant 2022 si tout évolue selon les prévisions actuelles, confie le patron. "On ne devrait plus brûler du cash vers septembre-octobre mais commencer à en générer", espère-t-il.

"On n'est pas sortis de l'auberge. On voyait la lumière au bout du tunnel et on constate maintenant qu'on se rapproche de cette fin", illustre le patron. Les effets du Covid devraient encore se faire ressentir deux-trois ans, prédit-il, mais la compagnie est bien positionnée pour bénéficier de la reprise avec ses activités de fret, d'une part, et de passagers, d'autre part.