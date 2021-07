La pression sur les prix dans les chantiers de grands travaux est à la baisse

Les représentants de la construction dans les grands travaux sont inquiets. Et la flambée actuelle des prix de certains matériaux n’est pas faite pour les rassurer... - Befimmo.

Les entreprises de construction belges employées dans les grands travaux sont préoccupées et elles le font savoir à travers le baromètre de l’Adeb, l’association professionnelle qui les représente. En cause : la pression à la baisse sur les prix dans les chantiers de grands travaux. Une inquiétude exacerbée par l’explosion des prix de certains matériaux de construction au niveau mondial, qui rend la situation encore plus néfaste.

Chaque année, l’Association des entrepreneurs belges de grands travaux interroge ses membres au sujet de l’état de santé de leur entreprise et des perspectives du secteur à court terme. Sans surprise, la crise du coronavirus a fortement impacté les résultats.