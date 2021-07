Dôme de chaleur au Canada: les habitants de Vancouver se ruent vers des centres climatisés

Dans la région, des écoles ont été fermées et les campagnes de vaccination contre le Covid-19 suspendues.

Suffoquant sous des chaleurs si extrêmes qu’elles paraissent irréelles, les habitants de Vancouver sont contraints à trouver refuge dans des centres de rafraîchissement climatisés de la métropole canadienne. Des dizaines de personnes sont mortes subitement ces derniers jours dans la région, une surmortalité attribuée par les autorités aux températures étouffantes.

La Colombie-Britannique, province la plus à l’ouest du pays, suffoque depuis plusieurs jours, écrasée par une chaleur record qui a atteint mardi 49,5 degrés dans le village de Lytton, à quelque 250 kilomètres au nord-est de Vancouver.

Outre la Colombie-Britannique, les Etats américains de Washington et de l’Oregon, de l’autre côté de la frontière, ont également étouffé cette semaine sous des températures records. Les autorités canadiennes ont appelé la population à la prudence, priant les habitants de rester hydratés et autant que possible à l’ombre.