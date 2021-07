La FSMA met en garde contre deux sociétés d'investissement frauduleuses

"Les escrocs vous contactent par téléphone, sans démarche préalable de votre part ou après que vous avez laissé vos coordonnées sur un formulaire de contact en ligne", relate l'autorité des marchés financiers. "Un 'spécialiste' vous propose alors de gérer votre patrimoine, en vous faisant miroiter des intérêts plus élevés que ceux du marché et, le plus souvent, en garantissant votre capital. Ces propositions sont toutefois trop belles pour être vraies. Soyez vigilant car, si vous faites confiance à ces escrocs, vous ne récupérerez jamais votre argent!"

Au cours de ces dernières semaines, la FSMA a reçu des signalements au sujet de deux sociétés: ML-Capital et la Franco-Suédoise d'investissement.

Pour aider à mieux comprendre comment fonctionne ce type de fraude, la FSMA a réalisé un film d'animation ainsi qu'une vidéo de témoignage d'une victime. Ces films sont diffusés dans le cadre de la nouvelle campagne de sensibilisation aux fraudes en ligne lancée par la FSMA.