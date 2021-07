«Un flic bien trop honnête»: l’enquête absurde de Franz Bartelt

Malgré son nom, l’inspecteur Wilfried Gamelle n’est pas un fantaisiste. Chez lui, la fonction l’emporte sur le patronyme. Et, quand on dit « fonction », on entend « fonctionnaire ». Salaire modeste, ambition à hauteur de fiche de paie, la routine pour principale vertu. A l’opposé des héros de séries policières, Gamelle ne boit pas. Jamais. Même quand il n’est pas en service. Justine vient de le quitter en raison de son sérieux alors qu’elle-même est plutôt du genre fêtarde : « Elle le jugeait trop vertueux, trop sobre, trop honnête. » Sans se prendre pour un héros, il se veut un homme de devoir. Et rien que cela.