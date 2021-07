Bruxelles: plus vert, moins dense, le PAD Josaphat 1bis approuvé par le gouvernement

C’est un PAD Josaphat « rééquilibré » auquel le gouvernement bruxellois a donné son feu vert ce jeudi. La nouvelle mouture du Plan d’aménagement directeur de la friche de 24 hectares située à cheval entre Schaerbeek et Evere donne plus de place et plus de cohérence aux espaces verts, assure le ministre-président Rudi Vervoort (PS). Concrètement : 13,5 hectares d’espaces verts, soit 40 % de la superficie totale du PAD, et 21 % de mètres carrés construits en moins. Avec le milieu de friche ouverte, important facteur de biodiversité, conservé sur 1,28 ha et s’intégrant à un parc de plus de cinq hectares.