Carte blanche sur le climat et l’énergie: qu’attend la Belgique pour changer de stratégie?

Le 26 mai, la justice néerlandaise a condamné la multinationale Shell à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45 % d’ici 2030, par rapport au niveau de 2019. Quelques semaines plus tard, c’est au tour d’un Etat, la Belgique, à être condamné. Le 17 juin, le tribunal de première instance de Bruxelles a jugé que l’État fédéral et les trois régions, en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les effets du changement climatique, commettaient à la fois une faute et une violation de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège notamment le droit à la vie. Se basant sur la science climatique, les juges ont considéré qu’« il n’est plus permis de douter de l’existence d’une menace réelle de changement climatique dangereux ayant un effet néfaste direct sur la vie quotidienne des générations actuelle et future des habitants de la Belgique ». Lire aussi Climat: la justice condamne sévèrement la faiblesse de l’action belge Dans ces deux procès, l’affaire n’est pas encore terminée. Des procédures en appel sont déjà annoncées et surtout, il faudra traduire les jugements par des mesures politiques notamment dans le secteur énergétique. C’est là que réside le problème puisque toute action dans ce domaine se heurte à un obstacle de taille : le Traité sur la charte de l’énergie (TCE). Le TCE est incompatible avec les engagements climatiques des Etats A l’origine, cet accord international signé en 1994, avait pour objectif de sécuriser l’approvisionnement énergétique de l’Europe occidentale suite à la fin de la Guerre froide en protégeant les investissements de ses entreprises dans les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon). Or, la donne a radicalement changé depuis sa signature, avec les nouveaux engagements climatiques pris par les pouvoirs publics si bien que le TCE, qui compte 55 parties dont l’Union européenne (UE) et ses Etats membres (à l’exception de l’Italie), apparaît aujourd’hui totalement incompatible avec la mise en place de politiques de transition écologique et sociale.

Comment le TCE protège-il l’industrie fossile ? Le TCE offre à l’industrie fossile un permis de polluer puisqu’il lui donne le droit d’attaquer les États devant des arbitres privés si des mesures d’intérêt public (comme la lutte contre le réchauffement climatique) risquent de faire baisser ses profits. C’est ce qui arrive actuellement aux Pays-Bas, attaqués par deux multinationales, après que le Parlement a adopté une loi prévoyant la suppression progressive des centrales électriques au charbon d’ici à 2030. L’entreprise RWE, qui a son siège en Allemagne, réclame à l’Etat (donc aux contribuables hollandais) 1,4 milliard d’euros pour soi-disant « compenser » les bénéfices hypothétiques qu’elle espérait tirer de ses investissements, y compris ceux réalisés en 2015 (avec la mise en service d’une nouvelle centrale à charbon), soit la même année que l’Accord de Paris sur le climat. Comble de l’ironie, cette loi litigieuse avait été prise pour se conformer à autre décision de justice hollandaise appelée « Urgenda » qui avait condamné les Pays-Bas en 2019 à réduire ses émissions.

L’arme préférée des multinationales Le cas hollandais n’est pas un cas isolé. Le TCE est même l’accord international le plus utilisé par les multinationales devant les arbitres privés avec 136 réclamations connues à ce jour, sans compter les menaces de poursuites. Le succès du TCE auprès des multinationales s’explique justement par la présence dans ce traité d’une clause d’arbitrage qui leur permet de contourner les tribunaux nationaux et de l’UE pour obtenir des compensations financières exorbitantes qu’elles n’auraient pas obtenues devant ces tribunaux ordinaires. Lire aussi Carte blanche: la transition énergétique sapée par le Traité sur la Charte de l’énergie Le champ des décisions politiques qu’elles peuvent remettre en cause devant les arbitres est très vaste : législations interdisant le forage pétrolier, mesures touchant à la fiscalité, aux subventions octroyées à l’industrie des énergies fossiles, à la sortie du nucléaire et du charbon, etc. Une mesure visant à réduire la facture d’électricité pour les ménages précaires ou le simple fait de demander une étude d’impact environnementale peuvent également être attaqués grâce au TCE.