Rodrigue Gillion et Geoffrey Van Hecke sont en dédicace chez Filigranes à Bruxelles le samedi 3 juillet de 14 à 16 heures pour leurs livres Ma course avec le temps (éditions du Sablon) et L’équation 37 (Weyrich).

Emile Jadoul expose ses dessins réalisés chaque jour pendant le confinement au Wolf, à Bruxelles, jusqu’au 30 septembre.