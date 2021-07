Coronavirus - Les entreprises belges voient le bout du tunnel (2)

La perte de chiffre d'affaires que les entreprises belges déclarent subir en raison de la crise du coronavirus est revenue de 10% en mai à 8% en juin, ressort-il de la dernière enquête du Economic Risk Management Group (ERMG), une collaboration entre les organisations d'employeurs et la Banque nationale. Les entreprises commencent par contre à pâtir d'une pénurie de main d'oeuvre qualifiée et de problèmes d'approvisionnement.

L'amélioration du chiffre d'affaires a été observée dans la majorité des secteurs d'activité, grâce à une meilleure situation sanitaire et au retrait progressif des mesures restrictives. Elle a été le plus marquée dans l'horeca, où la perte de chiffre d'affaires est revenue de près de 70% en mai à 30% en juin.

Les prévisions de chiffre d'affaires pour 2021 s'améliorent et s'établissent à 6% en deçà du niveau qui aurait été atteint sans la crise du coronavirus. Sachant que ces résultats se rapportent à l'ensemble de l'année 2021 et que la perte de chiffre d'affaires était encore sensiblement plus marquée au premier semestre, à 10% en moyenne, on peut déduire que les entreprises s'attendent à une forte progression pour le second semestre.