Quelles sont les faiblesses du Parti?

Le principal point faible actuel, c’est la peur qui règne dans ses rangs, qui fait que l’information ne remonte plus », détaille Chloé Froissart (Inalco). « S’ensuit un manque d’innovation au niveau local, et, au sein du parti, beaucoup moins de débat et de pluralisme qu’autrefois, même si ce pluralisme a toujours été limité. Il n’y a pas si longtemps, il y avait une vraie compétition entre factions rivales pour proposer de nouvelles idées, de nouveaux modèles de développement : tout cela est tombé en désuétude avec la répression féroce exercée sous Xi Jinping ».