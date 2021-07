Recticel monte à bord du premier vol spatial de Jeff Bezos

"Recticel fera partie du prochain premier vol habité historique du 20 juillet de (la fusée) New Shepard", selon un communiqué de l'entreprise belge. Par l'intermédiaire de Recticel Engineered Foams USA, l'entreprise est autorisée à livrer plusieurs matériaux pour la fusée, qui emmènera Jeff Bezos, son frère Mark et un troisième passager dans l'espace d'ici quelques semaines.

En outre, Recticel Engineered Foams USA a également été chargé de fournir des systèmes de protection thermique et acoustique à base de mousse haute performance pour le New Glenn, une fusée réutilisable sur laquelle travaille Blue Origin. "Le kit de gainage de Recticel Engineered Foams protège les charges utiles pendant le lancement de la fusée et le retour sur Terre", peut-on lire.

Recticel a déjà une expérience dans l'industrie spatiale. L'entreprise a également fourni des matériaux à SpaceX, la société spatiale du fondateur de Tesla, Elon Musk.