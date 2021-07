Les chips mettent le paquet sur le naturel et l’artisanal

Au rayon chips des supermarchés, les références sont nombreuses. Et alors que les marques célèbres commercialisent des saveurs toujours plus farfelues, le naturel et l’artisanal reprennent leurs droits sur le marché, en partie grâce à de petits producteurs.

Les vacances d’été sont officiellement de retour, et avec elles, les apéros en famille ou entre amis. Sur la table de ce moment souvent convivial à souhait, de petits pétales de pommes de terre se sont imposés en maître au fil des années : les chips. Inventées un peu par hasard par un chef cuisinier américain furieux de s’être vu renvoyer à plusieurs reprises les frites, jugées trop épaisses par un client exigeant, ces « copeaux » de pommes de terre ont conquis le monde. Et il suffit de se rendre dans n’importe quel supermarché pour s’en rendre compte. Sel, paprika, pickles ou encore ketchup, la palette des goûts disponibles n’a de limite que l’imagination des fabricants. Récemment, une marque bien connue a même fait le pari de développer des saveurs à l’effigie de célèbres chaînes de restauration rapide. Mais en parallèle de le course au goût le plus surprenant, de nombreux industriels s’attellent depuis plusieurs années à rendre les chips moins grasses, et moins salées.