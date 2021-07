Ryanair lorgne des créneaux de Brussels Airlines pour doubler ses activités à Zaventem

Ryanair souhaiterait pouvoir récupérer des créneaux ('slots') de vol de Brussels Airlines à Brussels Airport afin d'augmenter le nombre d'avions basés à Zaventem et ainsi desservir davantage de destinations. Malgré l'aide d'Etat de 290 millions d'euros dont elle a bénéficié et l'importante réduction de son personnel et de sa flotte consécutive à la crise du coronavirus, la compagnie aérienne belge refuse cependant de libérer ces créneaux, a déploré jeudi Michael O'Leary, le grand patron du transporteur à bas coûts irlandais, de passage à Bruxelles.