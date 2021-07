D1B Pro League: après le Standard, l’Excel Mouscron interdit de transferts

En raison d’un conflit financier avec Lille, l’Excel Mouscron est pour l’heure interdit de transferts, a communiqué le club des Hurlus de D1B Pro Legue jeudi.

«La commission des licences a fait savoir au club qu’il lui était interdit d’effectuer des transferts entrant au cours de ce mercato estival. La cause de cette décision? Le conflit financier existant entre le Royal Excel Mouscron et le LOSC», explique le club où Mbo Mpenza est désormais le directeur sportif et Enzo Scifo l’entraîneur, assisté d’Emile Mpenza.

« Plusieurs dossiers d’ores et déjà sur la table »

L’an dernier, le LOSC et Mouscron avaient conclu un partenariat en vertu duquel le club français devait notamment apporter des fonds pour payer les contrats des joueurs prêtés. Le départ de Gérard Lopez de Lille a compliqué la donne.