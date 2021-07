La BEI accorde un prêt de 30 millions d'euros à la biotech wallonne Univercells

La société de biotechnologie wallonne Univercells vient d'obtenir un prêt de 30 millions d'euros à la Banque européenne d'investissement (BEI), annoncent jeudi les deux partenaires. Ce financement doit servir à la création d'une nouvelle usine de fabrication de vaccins anti-Covid19 en Wallonie et au co-développement d'une réserve de vaccins.

Avec le soutien de la BEI, Univercells financera notamment une deuxième usine de production de vaccin anti-Covid19 sur son site de Jumet (Charleroi). La société wallonne espère y produire quelque 360 millions de doses par an grâce à trois lignes de production, précise-t-elle.

Le financement accordé par la BEI servira également à financer d'éventuels programmes de codéveloppement d'un vaccin anti-Covid19 avec des tiers.

Créée en 2013, Univercells s'est donné pour mission de rendre les médicaments biologiques accessibles à tous. "Le plus grand défi réside dans la production de masse et l'accessibilité des vaccins pour tous. Le besoin le plus évident aujourd'hui se situe dans les pays en voie de développement", a fait valoir le PDG d'Univercells, Hugues Bultot.

La société a ainsi récemment annoncé des collaborations au Sénégal visant à soutenir l'autonomie en matière de fabrication de vaccins.