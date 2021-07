Compositeur aux frontières de la musique classique et électronique, Max Richter est une personnalité incontournable du monde musical, qui déploie son talent à la fois dans des projets solo, parfois pointus, la musique de film et de série (Valse avec Bachir, Shutter Island, Ad Astra, Black Mirror, Mary Queen of Scots, The Leftovers…). Un compositeur qui sera cette année l’invité d’honneur des World Soundtrack, qui se dérouleront dans le cadre du festival de Gand.