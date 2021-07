Tour de France: Mark Cavendish remporte la 6e étape et se rapproche du record d’Eddy Merckx (vidéo)

Mark Cavendish a remporté la 6e étape du Tour de France, jeudi, entre Tours et Châteauroux. Après 160,6 km de course, le coureur de Deceuninck-Quick Step a devancé au sprint Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) et le Français Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsik) pour signer son 32e succès sur les routes du Tour de France, à deux victoires du record d’Eddy Merckx. Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) conserve son maillot jaune.

Cette sixième étape ne présentait qu’une seule difficulté, la Côte de Saint-Aignan (2,1 km à 2,9 pour-cent) après 72 km de course.