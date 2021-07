Boxe: un géant chinois se dresse sur la route de Ryad Merhy !

Ryad Merhy connaît son adversaire. Et c’est du lourd. Du très lourd même. Son nom ne vous dira peut-être pas grand-chose : Zhaoxin Zhang. Et pour cause, il vient de Chine. On est, objectivement loin, de la renommée dont pouvait jouir les rivaux que Ryad devait initialement rencontrer. Il n’en reste pas moins que le boxeur chinois a de sérieuses références à faire valoir.

Authentique star dans son immense pays, Zhang présente un physique hors du commun pour sa catégorie (lourds légers). Il accuse 195 centimètres sous la toise. Ce qui lui procure une allonge redoutable, d’autant que son poing droit possède la force électrisante d’un taser.