Un tronçon pouvant accueillir des trains de marchandises de 750 mètres inauguré à Louvain

La gare de Louvain voit défiler chaque jour de semaine 500 trains (460 trains de voyageurs et 40 de marchandises). Le nouveau faisceau M comprendra 4 voies longues (2 voies de 600 mètres, 1 voie de 700 mètres et 1 voie de 750 mètres) et 7 autres voies (+/- 300 à 400 mètres) pour dévier et positionner les trains de voyageurs et les wagons de marchandises.

Louvain occupe une position stratégique sur le corridor de fret européen Mer du Nord - Méditerranée (l'un des 3 corridors internationaux de fret incluant la Belgique). Le faisceau est important pour le transport de marchandises de Zeebrugge/Gand et Malines/Anvers à Athus Meuse, explique Infrabel dans un communiqué.

Ces travaux de modernisation, menés dans le cadre du Plan Boost du gouvernement fédéral, ont débuté fin avril et les nouvelles voies devraient être complètement opérationnelles au printemps 2022.