Maja Lunde, l’écologiste romanesque

Après Une histoire des abeilles, sur la disparition progressive de ces insectes, après Bleue, sur la fonte des glaciers et le problème de l’eau, voici le troisième volume de ce qu’elle veut être une tétralogie consacrée à l’écologie : Une histoire de chevaux et d’hommes. Et elle y est aussi pertinente et aussi romanesque que dans les deux précédents. Et, unité de mise en scène, elle reprend leur structure : des histoires qui se passent à différents endroits et à différentes époques, y compris dans le futur, mais qui convergent vers le même thème.