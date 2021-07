Magne Hovden

C’est joyeux, un cirque. Et Magne Hovden le rend sympathique, le petit cirque Fandango qui parcourt les bourgs de Norvège. Line, elle, ne l’est pas, sympa : c’est une tueuse. Elle achète à bas prix des entreprises agonisantes pour les revendre cher. Elle est sans cœur. Et voilà qu’elle hérite de ce cirque, dont le directeur vient de mourir : un oncle qu’elle ne connaissait pas. Mais pour en hériter, il y a une condition : y mener cinq représentations. Elle accepte, pour pouvoir le revendre au prix fort après. Mais, on s’en serait douté, le cirque, la solidarité, l’éléphant Lucille, tout cela la change. C’est un feel good book, en fin de compte, ce bouquin. Mais je l’ai lu avec amusement, jusqu’au bout. Parce qu’il est pétillant.