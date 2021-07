Les 100 ans du Parti communiste chinois: quels sont les grands succès du Parti?

Au cours d’une cérémonie rouge vif, Xi Jinping a martelé que la Chine ne se laissera plus « intimider, opprimer ou asservir ». Et mis en garde : qui s’y risquerait serait « anéanti face à une Grande muraille d’acier ».

Le parti communiste chinois a en tout cas prouvé sa capacité d’adaptation », décode Chloé Froissart, professeur de sciences politiques à l’Inalco (Paris). « La façon dont il a réussi à tirer des leçons aux différentes étapes de son histoire et du développement de la Chine est impressionnante. Et notamment la politique pragmatique décidée par Deng Xiaoping après l’hystérie de l’époque maoïste, sa façon de sortir de l’idéologie pour faire à nouveau confiance aux acteurs politiques et économiques sur le terrain, de retenir ce qui marchait. Il avait quelques formules fameuses, comme celle qui recommandait de traverser la rivière en tâtant les pierres au fond, ou celle-ci : peu importe qu’un chat soit noir ou blanc pourvu qu’il attrape les souris ».