Belfius vous avertira si vous souhaitez investir dans des actions «controversées»

Nous voulons accompagner la transition vers une société plus durable mais ne pas être moralisateurs non plus. Il ne sera donc pas interdit d’acheter des actions d’entreprises que nous estimons controversées mais nous le signalerons à nos clients en partageant notre analyse avec eux ». Belfius lance sa première plateforme de courtage digitale – l’outil manquait encore à son offre – mais la banque belge a décidé en plus « de l’inscrire dans son époque ». Présentée comme une première mondiale, « Re=Bel » offre, en tout cas, une fonctionnalité innovante qui n’existe pas chez ses concurrents.