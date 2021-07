Voici six romans, et sans polar. Où l’on remarque que si le spectre des thématiques est large, l’intime, le plus profond de nous, est toujours présent. Lisez le premier chapitre de « Patienter, clignoter, survivre » de Gunnhild Øyehaug et « Une histoire de chevaux et d’hommes » de Maja Lunde.