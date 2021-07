Coronavirus: l’horeca voit le bout du tunnel

Si la reprise est en cours et devrait s’accélérer, la crise du coronavirus pèse encore sur l’activité économique. Selon la dernière enquête menée par la Banque nationale (BNB) et les fédérations professionnelles, les entreprises interrogées au début de la semaine passée évaluaient à 8 % leur manque à gagner – comprenez : la perte de chiffre d’affaires par rapport à la normale. Comme on le voit sur notre infographie, l’amélioration est donc minime par rapport à l’enquête menée un mois auparavant.

Il est vrai, comme le rappelle une fois encore la BNB, que la comparaison des résultats dans le temps doit être interprétée avec prudence. L’échantillon d’entreprises sondées est en effet variable tant en nombre – il contenait cette fois moins de 2.000 entreprises, un niveau plus faible qu’à l’habitude – qu’au niveau des fédérations participantes.