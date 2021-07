C’est du belge: «Cavales», deux femmes dans la Révolution

Il ne fait pas bon être en avance sur son temps. La preuve avec la rencontre imaginée par Béatrice Renard entre Olympe de Gouges et Théroigne de Méricourt, féministes au cœur de la Révolution française et donc suspectes. Le 3 novembre 1793, au début de Cavales, la première est guillotinée. Plus tard, à peine deux pages plus loin, le 8 juin 1817, la seconde décrit sa propre autopsie.

Les deux scènes sont saisissantes et prometteuses : il y a là un point de vue, un art de saisir les détails dans un tableau qui n’exclut pas la perspective large. Surtout, il y a un ton, une phrase qui s’enlève au galop et qui va nous conduire jusqu’au bout du roman. La première incursion de cette autrice en littérature « adulte » est une totale réussite.