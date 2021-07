«Shakespeare à Rio»: le Roi Lear sur un air de bossa-nova

Alors qu’il tente de monter « Le Roi Lear » de Shakespeare, un comédien et metteur en scène de théâtre sur le retour se replonge dans son parcours. Piquant et savoureux.

Elle avait 19 ans quand elle a reçu le prix d’interprétation féminine au festival de Cannes, en 1986, pour son rôle dans Parle-moi d’amour, ex-aequo avec Barbara Sukowa (Rosa Luxemburg).

Comme Mario Cardoso, le personnage principal de son roman, Fernanda Torrès a ensuite poursuivi une carrière de comédienne et de productrice pour la télévision et le cinéma, avant un petit détour, largement salué, par le roman, avec Fin, en 2013. Un parcours jalonné de moins de vicissitudes, on l’espère, que celui de son personnage, Mario.

Acteur sur le retour, la soixantaine, celui-ci s’est dans un projet d’adaptation du Roi Lear de Shakespeare, revu et corrigé. Pas très au point, si on en juge par les critiques qui l’accueillent, où se confirme que le comédien avait probablement visé trop haut, ou mal visé.