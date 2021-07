Spectaculaire, l’accident aurait pu avoir des conséquences humaines et matérielles bien plus graves. Il n’en reste pas moins qu’il est exceptionnel et interpellant. Ce jeudi matin, un chasseur bombardier F-16 de la force aérienne belge a percuté un bâtiment technique de la base aérienne de Leeuwarden au nord des Pays-Bas où il participait à un exercice.