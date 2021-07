À Avignon, festival des premières fois pour le Théâtre des Doms

Entre mini-festivals, résidences d’artistes, projet radio et une BD des spectacles non présentés, le Théâtre des Doms ne s’est pas laissé éteindre par le covid. Aujourd’hui, il a hâte de retrouver le frisson de la scène.

«Ida don’t cry me love» de Lara Barsacq. - Stanislav Dobak

En juillet 2020, malgré l’annulation du Festival d’Avignon, le Théâtre des Doms proposait un mini-festival OUT de 4 jours. Le principe : rien que des spectacles à l’extérieur, sur une scène provisoire, avec le public respectant toutes les mesures de distanciation. Quatre jours pour exister malgré tout, se retrouver, échanger, rire, chanter, danser. Et puis plus rien ? Pas vraiment. « Durant l’année, nous avons continué à organiser nos résidences d’artistes, à présenter des mini-festivals réservés aux professionnels, explique Alain Cofino-Gomez directeur des lieux. Mais nous vivions repliés sur nous-mêmes, sans contact avec le public sauf pour un projet radio mis sur pied en fin d’année. »