La Belgique, ovni sur la planète «Luxe»

Analyse

C’est notre Louis Vuitton belge, tout simplement. Même qualité, même savoir-faire, même aura. Pourquoi dès lors, Delvaux – qui vient d’être racheté à 100 % par le groupe suisse Richemont (1) – ne compte-t-elle que 50 boutiques à travers le monde, là où Vuitton en possède plus de 500 et caracole en 4e place au classement Forbes des marques de luxe les plus influentes au monde (derrière Gucci, Chanel et Dior) ?

Pourquoi, alors que la maison Delvaux est la pionnière, la toute première maison de maroquinerie d’Europe, née en 1829 à Bruxelles, soit 25 ans avant Vuitton, la petite copieuse, pourquoi le mot « luxe » ne veut-il pas dire la même chose des deux côtés de la frontière ?