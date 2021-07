Rudi Vervoort: «On doit continuer à construire des logements à Bruxelles»

Le ministre-président bruxellois veut trouver l’équilibre « entre les différentes visions de la ville, entre le tout bâti et le tout aux friches ». Et insiste : « Les PAD sont tout sauf anti-démocratiques ».

Entretien

Les PAD se suivent à l’ordre du jour du gouvernement bruxellois. En un mois, les plans d’aménagement directeur des quartiers Heyvaert et Gare de l’Ouest ont été adoptés en deuxième lecture, les périmètres Josaphat et Reyers/Mediapark approuvés modifiés (et renvoyés à l’enquête publique). Dans deux semaines, Herrmann-Debroux (avec la transformation de l’entrée de ville en boulevard urbain) est à l’ordre du jour, la gare du Midi est attendue pour la rentrée. Une satisfaction pour Rudi Vervoort, ministre-président (PS), même si les processus sont lents, souvent contestés, et les tensions politiques palpables.