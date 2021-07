Nouveau bras de fer entre Ryanair et la délégation syndicale belge

Les relations sont à nouveau tendues entre la direction de Ryanair et la délégation syndicale belge. A l'occasion du déplacement à Bruxelles du patron du transporteur à bas coûts irlandais, les syndicats chrétiens CNE et ACV Puls lui ont adressé une lettre ouverte pour dénoncer la gestion des ressources humaines de la compagnie low-cost. "Rubbish" (inepties, bêtises) leur a répondu Michael O'Leary jeudi matin, menaçant de nouvelles suppressions d'emploi en Belgique. Une attitude qui met à mal la concertation sociale entre les deux parties, qui devait se poursuivre ce vendredi, préviennent les deux organisations syndicales.

Le CEO a refusé de recevoir le courrier en question jeudi matin et l'a ensuite qualifié de stupide et d'inepties, lors d'une conférence de presse à Bruxelles, où il a insisté sur le respect de la loi belge sur le travail et sur les 88 millions d'euros payés en taxes et en frais divers par son entreprise en Belgique.

Selon le CEO irlandais, tous les syndicats représentant le personnel de cabine et les pilotes à travers l'Europe ont accepté la réduction salariale "très modeste" (de 5 à 10% pour le personnel de cabine et jusqu'à 20% pour les pilotes, à chaque fois durant deux ans avant un retour à une rémunération normale les trois années qui suivent, NDLR) demandée par la compagnie. Tous à l'exception des deux organisations belges défendant les stewards et hôtesses, que Michael O'Leary qualifie de "folles".