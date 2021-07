Roberto Martinez: «Une décision en dernière minute sera prise pour Hazard et De Bruyne»

Les Diables rouges sont bien arrivés à Munich. À présent, place à la préparation de la rencontre décisive de ce vendredi. Si l’entraînement prévu ce soir n’aura pas lieu, ce n’était pas le cas des conférences de presse. Ainsi, le sélectionneur Roberto Martinez ainsi qu’Axel Witsel se présentaient à partir de 19h45 dans l’enceinte allemande afin de répondre aux questions des journalistes.

L’interrogation la plus en vogue ? Comment vont Eden Hazard et Kevin De Bruyne, joueront-ils ce vendredi soir ? Voici la réponse du sélectionneur : « KDB et Eden n’ont pas pu s’entraîner ce jeudi matin. C’était attendu. Cela fait 24h de plus. On prendra une décision dans les dernières minutes. Mais chaque heure et chaque massage apportent une dose de positivisme.