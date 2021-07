Bart Van Loo («Les Téméraires»), passeur d’Histoire sur La Première

In extremis. Ce vendredi, démarre la diffusion sur La Première de la série « Les Téméraires », dont les derniers épisodes viennent tout juste d’être mis en boîte. Après la parution du livre de Bart Van Loo chez Flammarion, gros succès de librairie avec plus de 250.000 exemplaires vendus et prochainement traduit en chinois, l’histoire des Ducs de Bourgogne connaîtra une seconde vie sur les ondes, cet été, en 8 épisodes qui retracent l’origine lointaine de ce qui deviendra la Belgique et les Pays-Bas. Le romancier flamand en fait remonter la naissance à l’époque des Ducs de Bourgogne et des Plats pays, dévoilant ainsi un pan oublié et une lecture original de l’Histoire de France.