Giorgio Chiellini avant Belgique – Italie à l’Euro 2020: «Romelu Lukaku n’est pas le seul danger»

L’Italie du football espère que le capitaine de la Squadra Azzurra Giorgio Chiellini va pouvoir tenir sa place contre la Belgique vendredi soir à Munich lors du quart de finale de l’Euro. Le défenseur est sorti après moins de trente minutes de jeu contre la Suisse le 16 juin et a ensuite manqué les matches contre le pays de Galles et l’Autriche.

« Il nous reste une séance d’entraînement ce jeudi soir et c’est important pour moi de tester mes sensations », a lancé le joueur de 36 ans, 109 apparitions au compteur. « Je vais bien et je me suis entraîné avec le groupe, je suis heureux d’être disponible pour l’entraîneur. C’est à lui que revient la décision (de le titulariser, ndlr). »