Les 11 courageux

Ils seront onze à l’assaut du mont Ventoux, le 6 juillet. Adrien et Anaële Abescat, frère et sœur de 29 et 26 ans, ont subi une attaque terroriste le 26 février 2007, en Arabie saoudite, au cours de laquelle 4 personnes sont décédées dont leur père. Aussi frère et soeur, Julien et Caroline Altounian (27 et 25 ans) ont été pris dans l’attentat au Caire, le 22 février 2009. Mark et Vera De Boeck (59 et 58 ans) ont été renversés par la camionnette des auteurs des attentats de Barcelone, sur les Ramblas, le 17 août 2017. Guillaume Denoix de Saint-Marc (58), fondateur de l’AFVT, a perdu son père dans l’attentat contre le DC10 d’UTA, le 19 septembre 1989. Karen Northschield