Federer monte en puissance à Wimbledon pour battre Gasquet au 2e tour: cela méritait bien une ovation (vidéo)

A bientôt 40 ans, le Suisse, finaliste en 2019 et qui vise un 9e sacre sur le gazon londonien pour porter à 21 son record de titres du Grand Chelem, affrontera au prochain tour le Britannique Cameron Norrie (34e mondial). Les deux joueurs ne se sont encore jamais affrontés.

« Je suis très content de mon match. Après un premier set difficile, j’ai fait un très bon deuxième », a commenté Federer.

En effet, il lui a fallu environ trois quarts d’heure pour trouver la bonne carburation. Le temps de parvenir au tie break de la première manche, il a en effet commis 13 fautes directes (contre 8 à Gasquet), pour 18 coups gagnants réalisés (12 chez Gasquet). Et il ne s’est procuré qu’une balle de break sans parvenir à la concrétiser. Gasquet, lui, s’en est procuré 3, sans résultat non plus.

Mais au jeu décisif, le niveau de Federer est soudain monté d’un bon cran et il n’a laissé aucune chance au Français.