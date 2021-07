Union européenne: tensions intenses entre la Slovénie et la Commission

Alors que la Slovénie assure pour six mois la présidence la présidence du Conseil de l’UE, la première rencontre entre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, et Janez Jansa, le Premier ministre slovène, a été plutôt tendue.

L’ambiance était tendue, lors du voyage de la presse et des membres de la Commission européenne à Ljubljana pour l’ouverture de la présidence slovène du Conseil de l’UE. Le vice-président de l’institution européenne, Frans Timmermans, a refusé d’apparaître sur la photo de famille traditionnelle. « Je ne pouvais simplement pas être sur le même podium que Janez Jansa (Premier ministre slovène, NDLR) après son attaque inacceptable et sa diffamation sur deux juges et deux eurodéputés » sociaux-démocrates, a réagi officiellement Frans Timmermans. Jansa « a remis en question leur intégrité parce qu’ils apparaissaient sur la même photo. L’indépendance de la justice et le respect du rôle de deux élus sont des pierres angulaires de l’Etat de droit, sans lequel l’UE ne pourrait fonctionner. Nous ne devons jamais cesser » de rappeler à l’ordre ceux qui l’attaquant, a-t-il ajouté.