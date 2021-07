Charles Berberian: les amants d’argile de l’envoûtante Shamhat

Au fond des yeux de lapis-lazuli de la statuette d’Ebih-Il, au Louvre, se cachait la légende de 3.000 vers du dieu humain Gilgamesh et de son amante. Charles Berberian la fait revivre à travers les âges.

Ebih-Il, le personnage né de la rencontre entre une statuette d’albâtre et Charles Berberian, au musée du Louvre. - Futuropolis/Louvre Editions.

Ebih-Il a été découvert par l’archéologue français André Parrot en 1933 dans les ruines du temple d’Ishtar, la déesse de l’amour, sur les terres millénaires de l’ancienne Mésopotamie. Sa statuette translucide, taillée dans l’albâtre, est un pur joyau de l’art antique, conservé au département des Antiquités orientales du Musée du Louvre, à Paris.

Son regard de pierre bleue, ses sourcils de bitume et la légèreté de son sourire ont foudroyé Charles Berberian, l’auteur rêveur d’Henriette et des aventures existentielles de Monsieur Jean. L’artiste a dérobé son âme pour en faire un personnage de bande dessinée et de légende.