Diables rouges: sur la trace des générations 1972 et 1980

Pour leur 4e quart de finale consécutif dans un tournoi majeur, les Diables verront se dresser un monstre sacré du football européen. Une équipe d’Italie en totale mutation par rapport à sa culture de la préservation du résultat. Avec ou sans De Bruyne et Hazard au coup d’envoi ? Pronostic favorable pour le premier et statut de réserviste probable pour le second.