Dans LéNA cette semaine: Antony Blinken lève le voile sur les défis chinois et russe

Dans l’entretien qu’il a accordé à La Repubblica, le secrétaire d’Etat américain met l’accent sur la nécessité de relancer les démocraties, tant de l’intérieur, en répondant ensemble à la pandémie, aux changements climatiques et aux inégalités, que de l’extérieur, en affrontant la Russie et la Chine.

« La Chine est la nation la plus compliquée à laquelle nous ayons affaire », avoue-t-il. « Les Etats-Unis respectent le fait que d’autres pays ont des relations différentes avec la Chine. En revanche, que nous interagissions avec la Chine en tant qu’adversaires, rivaux ou partenaires, il est certain que nous sommes beaucoup plus efficaces si nous agissons ensemble. »