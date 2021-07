Athlétisme: Sha’Carri Richardson positive au cannabis aux sélections américaines

Le New York Times a révélé que la sprinteuse avait été contrôlée positive lors des « trials » où elle avait remporté le 100 m. Sa place aux JO de Tokyo est compromise.

Coup de tonnerre dans le monde du sprint américain. Sha’Carri Richardson, 21 ans, la nouvelle « bombe » du 100 m, qu’elle avait facilement remporté en 10.86 lors des « trials » à Eugene, il y a deux semaines, y a été contrôlée positive au cannabis, selon le New York Times.

Le cannabis figure sur les listes de l’Agence mondiale antidopage et peut entraîner une suspension d’un mois à deux ans.

Ce test positif, qu’elle a implicitement reconnu sur les réseaux sociaux en précisant « I am human » via Twitter, devrait invalider la performance de Richardson et la priver, du coup, des JO, ses trois dauphines lors du 100 m des sélections grimpant d’un rang au classement d l’épreuve.