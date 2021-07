Athlétisme: Sha’Carri Richardson reconnaît avoir été contrôlée positive et ne disputera pas le 100 m aux Jeux de Tokyo

L’Américaine Sha’Carri Richardson, sensation du sprint mondial cette saison, a reconnu vendredi avoir été contrôlée positive à la marijuana à l’occasion des sélections américaines fin juin, et ne disputera pas le 100 m aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet – 8 août).

Coup de tonnerre dans le monde du sprint américain. Sha’Carri Richardson, 21 ans, la nouvelle « bombe » du 100 m, qu’elle avait facilement remporté en 10.86 lors des « trials » à Eugene, il y a deux semaines, y a été contrôlée positive au cannabis, selon le quotidien jamaïcain The Gleaner, confirmé par le New York Times. Le cannabis figure sur les listes de l’Agence mondiale antidopage et peut entraîner une suspension d’un mois à deux ans.

Richardson, suspendue un mois à compter du 28 juin par l’Agence américaine antidopage (Usada), a évoqué « un état émotionnel douloureux » après avoir appris la mort de sa mère biologique, pour justifier la prise de stupéfiant. « Je voudrais dire à mes fans, ma famille et mes sponsors que je m’excuse », s’est défendue Richardson lors de l’émission télévisée Today, sur la chaîne NBC. « A vous tous, je présente mes excuses pour ne pas avoir su comment contrôler mes émotions pendant cette période », a-t-elle ajouté.