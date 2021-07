Coronavirus: le Portugal est aussi préoccupant que l’Inde ou le Brésil

Pour l’infectiologue, Erika Vlieghe, les variants du coronavirus sont à présent dominants dans ces pays et l’épidémie gagne du terrain

L’infectiologue et présidente du GEMS, le groupe d’experts sanitaires qui conseille les autorités, Erika Vlieghe considère la situation sanitaire du Portugal tout aussi préoccupante que celle de l’Inde, du Brésil et de l’Afrique du Sud. Dans ces pays, des variants du coronavirus sont à présent dominants et l’épidémie gagne du terrain, a-t-elle souligné vendredi dans l’émission « De Ochtend » sur Radio 1.

Les voyages constituent « un facteur de risque important », a-t-elle souligné. « Tout dépend de la manière dont on voyage et ce que l’on fait sur place. Parcourir la Bretagne à deux en mobile-home, ce n’est pas la même chose que de sortir tous les soirs dans une station balnéaire du sud ».