Les organes de concertation pour l'adoption urgente des contrats de gestion du rail

Les organes de concertation que sont le Conseil central de l'économie (CCE) et le Conseil national du travail (CNT) appellent, dans un communiqué diffusé vendredi, à "l'adoption urgente" de nouveaux contrats de gestion pour les entreprises ferroviaires SNCB et Infrabel. Et ce, "afin d'assurer la qualité du transport ferroviaire et d'offrir aux deux entreprises la sécurité juridique essentielle aux futurs investissements ferroviaires".