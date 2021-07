Du spectacle sur le Tour de France: Mohoric remporte la 7e étape, van der Poel reste en jaune, Roglic perd encore du temps

Matej Mohoric (Bahrain Victorious) a remporté la 7e étape du Tour de France entre Vierzon et Le Creusot, longue de 249,1 km, la plus longue sur le Tour en 21 ans, vendredi. Le champion de Slovénie a devancé Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) et le Danois Magnus Cort Nielsen (EF-Nippo) sur la ligne d’arrivée.