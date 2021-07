Chemin de fer: CSC et CGSP rejettent également le projet de protocole d'accord social

Après les libéraux du VSOA Rail-SLFP Cheminots jeudi en soirée, ce sont la CGSP Cheminots et la CSC-Transcom qui ont toutes deux fait savoir vendredi matin par voie de communiqué qu'elles rejetaient le protocole d'accord social dans le secteur des chemins de fer pour la période 2021-2022. Les syndicats chrétien et socialiste regrettent un accord déséquilibré envers le personnel et demandent à la direction de revoir sa copie en profondeur. Aucune action n'est pour le moment prévue.